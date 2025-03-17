«Ванкувер» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

«Юта» на выезде одержала победу над «Ванкувером» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Кевин Стенлунд, Логан Кули и Клэйтон Келлер. У «Кэнакс» отличился Куинн Хьюз.

«Юта» набрала 71 очко и занимает 11-е место в Западной конференции, «Ванкувер» идет 8-м с 73 баллами.