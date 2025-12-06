Сергачев забил 4-й гол в сезоне НХЛ

«Юта» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

На 16-й минуте первого периода российский защитник Михаил Сергачев реализовал большинство «мамонтов». Для 27-летнего россиянина это 4-й гол в сезоне. Теперь у него 18 (4+14) очков в 29 играх.

Всего за карьеру Сергачев набрал 328 (67+261) очков в 581 матче.