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Сергачев забил 4-й гол в сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

«Юта» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

На 16-й минуте первого периода российский защитник Михаил Сергачев реализовал большинство «мамонтов». Для 27-летнего россиянина это 4-й гол в сезоне. Теперь у него 18 (4+14) очков в 29 играх.

Всего за карьеру Сергачев набрал 328 (67+261) очков в 581 матче.

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Михаил Сергачев
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ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Юта Маммот
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