«Ванкувер» вывел из обращения номера братьев Сединов
15:54
«Ванкувер» вывел из обращение игровые номера бывших хоккеистов команды Даниэля и Хенрика Сединов. Торжественная церемония прошла перед матчем с «Чикаго» (3:0).
Simply the best. #ThankYouSedins pic.twitter.com/CKevP0ureY— Vancouver #Canucks (@Canucks) February 13, 2020
«Ванкувер» задрафтовал шведских нападающих в 1999 году. Даниэль был выбран под вторым номером, а Хенрик — под третьим. Их условием была игра за один клуб. Оба хоккеиста провели всю карьеру в составе канадской команды — 17 сезонов.
Хенрик трижды принимал участие в Матче всех звезд НХЛ, Даниэль — дважды. Оба брата становились лучшими бомбардирами регулярного чемпионата. В составе сборной Швеции они по разу выигрывали Олимпиаду (2006) и чемпионат мира (2013).
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