«Ванкувер» вывел из обращения номера братьев Сединов

«Ванкувер» вывел из обращение игровые номера бывших хоккеистов команды Даниэля и Хенрика Сединов. Торжественная церемония прошла перед матчем с «Чикаго» (3:0).

«Ванкувер» задрафтовал шведских нападающих в 1999 году. Даниэль был выбран под вторым номером, а Хенрик — под третьим. Их условием была игра за один клуб. Оба хоккеиста провели всю карьеру в составе канадской команды — 17 сезонов.

Хенрик трижды принимал участие в Матче всех звезд НХЛ, Даниэль — дважды. Оба брата становились лучшими бомбардирами регулярного чемпионата. В составе сборной Швеции они по разу выигрывали Олимпиаду (2006) и чемпионат мира (2013).