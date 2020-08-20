«Ванкувер» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:3.

В составе «Кэнакс» дубль на счету Тайлера Мотта, по одной шайбе забросили Ти Джей Миллер и Джейк Виртанен. У «Блюз» забросили Брэйден Шенн, Райан О`Райлли и Закари Сэнфорд.

После этого матча «Ванкувер» вышел вперед в серии с «Сент-Луисом», счет — 3:2.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Сент-Луис» — «Ванкувер» — 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)

Голы: Мотт — 1 (мен.), 13:15 — 0:1. Шенн — 2 (Сундквист), 15:41 — 1:1. О`Райлли — 4 (Блэй, Данн), 19:31 — 2:1. Сэнфорд — 1 (бол., Томас, Бозак), 25:51 — 3:1. Миллер — 5 (Виртанен, Петтерссон), 31:54 — 3:2. Виртанен — 1 (Миллер, Петтерссон), 36:08 — 3:3. Мотт — 2 (Саттер, Стэчер), 38:17 — 3:4.

Вратари: Аллен (58:27) — Маркстрем.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 39 (12+18+9) — 30 (11+13+6).

Наши: Барбашев (9.12/0/+1) — -.

20 августа. Эдмонтон. Rogers Place.