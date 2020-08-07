«Ванкувер» вышел вперед в серии с «Миннесотой»

«Ванкувер» обыграл «Миннесоту» (3:0) в матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ. Команда повела в серии со счетом 2-1.

В составе победителей отличились Брок Бозер, Антуан Руссель и Элиас Петтерсон. Следующий матч состоится 8 августа. Начало в 05.45 по московскому времени.

НХЛ. Кубок Стэнли.

Запад. Квалификационный раунд

Третий матч

«Миннесота» — «Ванкувер» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Бозер — 2 (бол., Петтерссон, Хьюз), 33:49 — 0:1. Руссель — 1 (Хьюз, Танев), 42:18 — 0:2. Петтерссон — 1 (бол., Хьюз, Бозер), 58:38 — 0:3.

Вратари: Стэлок — Маркстрем.

Штраф: 22 — 22.

Броски: 27 (10+10+7) — 29 (10+9+10).

6 августа. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 1-2