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«Ванкувер» вырвал победу у «Каролины», Свечников очков не набрал

08:58

«Ванкувер» вырвал победу у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0. Единственный гол забил Элиас Петтерссон.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников сыграл 15:04, нанес 4 броска в створ и выполнил 2 силовых приема.

«Ванкувер» выиграл в третьем матче из последних четырех.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Каролина» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Петтерссон — 13 (Бозер), 60:40 — 1:0.

Вратари: Маркстрем — Мразек.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 26 (5+7+12+2) — 43 (8+22+12+1).

Наши: — - Свечников (15.04/4/0).

13 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.

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