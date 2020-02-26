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«Ванкувер» выиграл у «Монреаля»

05:45
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«Монреаль» уступил дома «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 ОТ). «Кэнакс» одержали вторую победу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Ванкувер» — 3:4 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Байрон — 3 (Доми), 5:59 — 1:0. Уэбер — 15 (Татар, Дано), 7:23 — 2:0. Хорват — 20 (бол., Миллер, Хьюз), 15:57 — 2:1. Эдлер — 5 (Виртанен, Годетт), 35:36 — 2:2. Уил — 7 (Доми), 40:50 — 3:2. Виртанен — 18 (бол., Майерс, Годетт), 45:53 — 3:3. Тоффоли — 21 (Хорват, Эдлер), 61:35 — 3:4.

Вратари: Прайс — Демко.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 40 (13+12+15+0) — 34 (13+4+12+5).

26 февраля. Монреаль. Centre Bell.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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