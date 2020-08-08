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«Ванкувер» выбил «Миннесоту» и прошел в четвертьфинал конференции

08:56

«Ванкувер» обыграл «Миннесоту» в четвертом матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ (5:4 ОТ). «Кэнакс» выиграли серию — 3-1.

Победную шайбу на 11-й секунде овертайма забросил защитник «Ванкувера» Кристофер Танев.

Хоккей

НХЛ

Плей-офф

Квалификационный раунд

«Миннесота» — «Ванкувер» — 4:5 ОТ (2:1, 2:2, 0:1, 0:1)

Голы: Канин — 2 (бол., Цуккарелло, Бродин), 2:58 — 1:0. Пирсон — 2 (Хорват, Танев), 12:52 — 1:1. Стаал — 1 (Фолиньо, Фиала), 13:32 — 2:1. Эрикссон Эк — 1 (Паризе, Бродин), 25:39 — 3:1. Саттер — 1 (Хьюз, Хорват), 27:20 — 3:2. Хьюз — 1 (бол., Миллер, Петтерссон), 28:44 — 3:3. Штурм — 1 (Сперджен), 39:08 — 4:3. Хорват — 2 (Пирсон, Танев), 54:14 — 4:4. Танев — 1, 60:11 — 4:5.

Вратари: Стэлок — Маркстрем.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 29 (12+9+8+0) — 31 (13+11+6+1).

Наши: — - -.

8 августа. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии — 1-3.

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