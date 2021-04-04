«Ванкувер» включил в ковид-протокол еще семь хоккеистов
09:01
Хоккейный клуб «Ванкувер» внес еще семь игроков в ковид-протокол. Из-за этого команда сможет сыграть не раньше 8 апреля, сообщает сайт НХЛ.
Ранее в протокол были внесены семь игроков команды, сейчас этот список достиг 14 хоккеистов. Все ближайшие игры «Ванкувера» отменены. Тренировки клуба также отложены до 6 апреля.
В ковид-протокол «Ванкувера» попали нападающие Трэвис Бойд, Джейс Гаврилюк, Бо Хорват, Тайлер Мотт, Брэндон Саттер, защитник Тайлер Майерс и голкипер Тэтчер Демко.
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