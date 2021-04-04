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«Ванкувер» включил в ковид-протокол еще семь хоккеистов

09:01

Хоккейный клуб «Ванкувер» внес еще семь игроков в ковид-протокол. Из-за этого команда сможет сыграть не раньше 8 апреля, сообщает сайт НХЛ.

Ранее в протокол были внесены семь игроков команды, сейчас этот список достиг 14 хоккеистов. Все ближайшие игры «Ванкувера» отменены. Тренировки клуба также отложены до 6 апреля.

В ковид-протокол «Ванкувера» попали нападающие Трэвис Бойд, Джейс Гаврилюк, Бо Хорват, Тайлер Мотт, Брэндон Саттер, защитник Тайлер Майерс и голкипер Тэтчер Демко.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/

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