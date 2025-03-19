«Ванкувер» — «Виннипег»: видеообзор матча

«Ванкувер» дома обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

«Виннипег» с 98 очками в 69 матчах лидирует в Западной конференции. «Ванкувер» поднялся на 8-ю строчку — 75 очков в 68 играх.