«Ванкувер» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» на выезде обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

«Джетс» с 20 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Кэнакс» с 17 очками — на 13-й строчке «Запада».