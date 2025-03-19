«Ванкувер» прервал победную серию «Виннипега»
«Ванкувер» на своем льду переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Кэнакс» прервали трехматчевую победную серию «Джетс».
У хозяев Пиус Сутер и Брок Босер оформили по дублю, а также по голу забили Дрю О`Коннор и Нильс Хегландер. У гостей отличились Алекс Иафалло и Николай Элерс.
«Виннипег» с 98 очками в 69 матчах лидирует в Западной конференции. «Ванкувер» поднялся на 8-ю строчку — 75 очков в 68 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Виннипег» — 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)
Голы: О`Коннор — 9 (Хьюз, Блюгерс), 4:55 — 1:0. Элерс — 22 (Наместников), 14:50 — 1:1. Босер — 19 (бол., Хьюз, Леккеримяки), 18:29 — 2:1. Хегландер — 6 (Босер, Э. Петтерссон), 19:57 — 3:1. Иафалло — 11 (Танев, Шенн), 27:07 — 3:2. Босер — 20 (М. Петтерссон, Хегландер), 33:57 — 4:2. Сутер — 19 (Шервуд, Дебраск), 34:43 — 5:2. Сутер — 20 (п.в.), 59:56 — 6:2.
Вратари: Ланкинен — Хеллибак.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 22 (9+9+4) — 21 (6+7+8).
Наши: — - Наместников (17.00/0/+1).
19 марта. Ванкувер. Rogers Arena.
8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -