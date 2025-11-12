«Виннипег» в гостях победил «Ванкувер»

«Виннипег» на выезде обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У гостей 3 (1+2) очка набрал Джош Моррисси, по шайбе забросили Джонатан Тэйвз, Нино Нидеррайтер, Габриэль Виларди и Алекс Иафалло. У хозяев 2 (0+2) очка на счету Куинна Хьюза, также голы забили Кифер Шервуд, Джейк Дебраск и Брок Босер.

«Джетс» набрали 20 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Кэнакс» с 17 очками — на 13-й строчке «Запада».