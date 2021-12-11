«Ванкувер» победил «Виннипег» по буллитам

«Ванкувер» обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В составе «Кэнакс» дублем отличился Нильс Хегландер, еще один гол забил Конор Гарлэнд. У «Джетс» забросили Блэйк Уилер, Кайл Коннор и Марк Шайфли.

Автором победного буллита стал нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Виннипег» — 4:3 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Хегландер — 6 (Хорват, Хьюз), 6:29 — 1:0. Уилер — 1 (бол., Шмидт, Коннор), 11:07 — 1:1. Хегландер — 7 (Хорват), 19:40 — 2:1. Коннор — 18 (Уилер), 26:09 — 2:2. Гарлэнд — 9 (Миллер), 27:06 — 3:2. Шайфли — 7 (Коннор, Уилер), 31:08 — 3:3.

Победный буллит: Петтерссон.

Вратари: Демко — Комри.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 36 (12+9+11+4) — 37 (14+11+7+5).

Наши: Подколзин (13.44/2/+2) — Свечников (3.59/1/0).

11 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.