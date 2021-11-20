«Ванкувер» прервал серию из пяти поражений, победив «Виннипег». Подколзин сделал первый ассист в НХЛ

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 3:2.

В составе «Кэнакс» отличились Оливер Экман-Ларссон с передачи Василия Подколзина, Кайл Берроуз и Конор Гарланд. «Джетс» ответили точными бросками Николая Элерса и Пьера-Люка Дюбуа.

«Ванкувер» прервал серию из пяти поражений подряд.

После этого матча «Ванкувер» с 14 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Виннипег» с 22 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Виннипег» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Экман-Ларссон — 2 (бол., Петтерссон, Подколзин), 13:51 — 1:0. Берроуз — 1 (Майерс, Дикинсон), 23:12 — 2:0. Элерс — 6, 24:12 — 2:1. Гарлэнд — 5 (бол., Чейссон, Миллер), 26:54 — 3:1. Дюбуа — 10 (Шайфли, Коннор), 57:32 — 3:2.

Вратари: Демко — Комри (57:57).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 29 (12+9+8) — 39 (16+12+11).

Наши: Подколзин (14.51/0/-1) — Свечников (14.03/5/0).

20 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.