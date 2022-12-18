Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:42

«Виннипег» победил «Ванкувер», у Дюбуа ассистентский хет-трик

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Виннипег» в гостях обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

В составе «Джетс» забивали Кайл Коннор, Кайл Капобьянко, Нил Пионк, Сэм Ганье и Аксель Йонссон Фьяллби. Ассистентский хет-трик на счету Пьера-Люка Дюбуа.

У «Кэнакс» забил Бо Хорват.

«Виннипег» с 41 очков занимает третье место Запада. «Ванкувер» — на 11-й строчке с 29 очками.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Виннипег» — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Голы: Коннор — 13 (бол., Дюбуа, Моррисси), 2:51 — 0:1. Капобьянко — 1 (Ганье, Дюбуа), 25:30 — 0:2. Пионк — 5 (Диллон, Перфетти), 32:08 — 0:3. Ганье — 5 (Дюбуа, Коннор), 40:56 — 0:4. Юнссон Фьелльбю — 2 (Самберг), 47:59 — 0:5. Хорват — 21 (бол., Хьюз, Гарлэнд), 54:36 — 1:5.

Вратари: Мартин — Хеллибак.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 23 (3+9+11) — 27 (11+9+7).

Наши: Кузьменко (16.31/0/0), Михеев (15.42/1/0) — -.

18 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18487 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Виннипег Джетс
1
0
Читайте также
Обвиненный в нацизме российский гонщик нашел новую команду. Его приютил Леклер
Гашек снова нападает на Россию? Пора перестать обращать на него внимание
Посол РФ покинул съезд Соцпартии Сербии после русофобского видеообращения Ципраса
NYT заявила об усилиях США предотвратить покушение на генерала Герасимова
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Панарин грубо ошибся и подарил гол «Филадельфии»

35 сэйвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Вегас»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 31 21 10 44
2 Каролина 30 18 12 42
3 Питтсбург 30 18 12 40
4 Рейнджерс 32 17 15 39
5 Айлендерс 32 18 14 37
6 Вашингтон 33 16 17 36
7 Филадельфия 32 10 22 27
8 Коламбус 30 10 20 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 30 24 6 50
2 Торонто 32 19 13 44
3 Тампа-Бэй 30 20 10 41
4 Флорида 32 15 17 34
5 Детройт 30 13 17 32
6 Баффало 31 15 16 32
7 Оттава 30 14 16 30
8 Монреаль 31 14 17 30
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 32 18 14 42
2 Виннипег 30 20 10 41
3 Миннесота 30 17 13 36
4 Колорадо 29 16 13 34
5 Сент-Луис 31 15 16 31
6 Нэшвилл 29 12 17 28
7 Аризона 29 10 19 24
8 Чикаго 29 7 22 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 22 11 45
2 Лос-Анджелес 33 16 17 37
3 Сиэтл 29 16 13 35
4 Эдмонтон 32 17 15 35
5 Калгари 31 13 18 32
6 Ванкувер 30 13 17 29
7 Сан-Хосе 31 10 21 25
8 Анахайм 32 9 23 21
Результаты / календарь
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
18.12 00:00
Эдмонтон – Анахайм
 3 : 4
18.12 03:00
Вашингтон – Торонто
 5 : 2
18.12 03:00
Каролина – Даллас
 5 : 4 ОТ
18.12 03:00
Монреаль – Тампа-Бэй
 1 : 5
18.12 03:00
Нью-Джерси – Флорида
 2 : 4
18.12 03:00
Филадельфия – Рейнджерс
3 : 6
18.12 05:00
Аризона – Баффало
 2 : 5
18.12 05:00
Колорадо – Нэшвилл
 3 : 1
18.12 06:00
Ванкувер – Виннипег
 1 : 5
18.12 06:00
Вегас – Айлендерс
2 : 5
18.12 06:30
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
 - : -
18.12 22:00
Миннесота – Оттава
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 32 62
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 32 54
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

31 49
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 32 28
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

31 25
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 32 23
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 21 1.83
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 8 1.96
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 12 1.98
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости