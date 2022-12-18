«Виннипег» победил «Ванкувер», у Дюбуа ассистентский хет-трик
«Виннипег» в гостях обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
В составе «Джетс» забивали Кайл Коннор, Кайл Капобьянко, Нил Пионк, Сэм Ганье и Аксель Йонссон Фьяллби. Ассистентский хет-трик на счету Пьера-Люка Дюбуа.
У «Кэнакс» забил Бо Хорват.
«Виннипег» с 41 очков занимает третье место Запада. «Ванкувер» — на 11-й строчке с 29 очками.
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«Ванкувер» — «Виннипег» — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Голы: Коннор — 13 (бол., Дюбуа, Моррисси), 2:51 — 0:1. Капобьянко — 1 (Ганье, Дюбуа), 25:30 — 0:2. Пионк — 5 (Диллон, Перфетти), 32:08 — 0:3. Ганье — 5 (Дюбуа, Коннор), 40:56 — 0:4. Юнссон Фьелльбю — 2 (Самберг), 47:59 — 0:5. Хорват — 21 (бол., Хьюз, Гарлэнд), 54:36 — 1:5.
Вратари: Мартин — Хеллибак.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 23 (3+9+11) — 27 (11+9+7).
Наши: Кузьменко (16.31/0/0), Михеев (15.42/1/0) — -.
18 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18487 зрителей.
|Столичный дивизион
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|В
|П
|О
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|44
|2
|Каролина
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|18
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|3
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|32
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|15
|39
|5
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|18
|14
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|10
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|Коламбус
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|10
|20
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|2
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|13
|44
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|10
|41
|4
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|32
|15
|17
|34
|5
|Детройт
|30
|13
|17
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|15
|16
|32
|7
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|30
|14
|16
|30
|8
|Монреаль
|31
|14
|17
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|32
|18
|14
|42
|2
|Виннипег
|30
|20
|10
|41
|3
|Миннесота
|30
|17
|13
|36
|4
|Колорадо
|29
|16
|13
|34
|5
|Сент-Луис
|31
|15
|16
|31
|6
|Нэшвилл
|29
|12
|17
|28
|7
|Аризона
|29
|10
|19
|24
|8
|Чикаго
|29
|7
|22
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|22
|11
|45
|2
|Лос-Анджелес
|33
|16
|17
|37
|3
|Сиэтл
|29
|16
|13
|35
|4
|Эдмонтон
|32
|17
|15
|35
|5
|Калгари
|31
|13
|18
|32
|6
|Ванкувер
|30
|13
|17
|29
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|32
|9
|23
|21
|18.12
|00:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|3 : 4
|18.12
|03:00
|
Вашингтон – Торонто
|5 : 2
|18.12
|03:00
|
Каролина – Даллас
|5 : 4 ОТ
|18.12
|03:00
|
Монреаль – Тампа-Бэй
|1 : 5
|18.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Флорида
|2 : 4
|18.12
|03:00
|
Филадельфия – Рейнджерс
|3 : 6
|18.12
|05:00
|
Аризона – Баффало
|2 : 5
|18.12
|05:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|3 : 1
|18.12
|06:00
|
Ванкувер – Виннипег
|1 : 5
|18.12
|06:00
|
Вегас – Айлендерс
|2 : 5
|18.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|- : -
|18.12
|22:00
|
Миннесота – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|32
|62
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|32
|54
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|31
|49
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|32
|28
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|31
|25
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|32
|23
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|21
|1.83
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|8
|1.96
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|12
|1.98