«Виннипег» в гостях обыграл «Ванкувер», Копп забросил четыре шайбы

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл «Ванкувер» со счетом 5:1. Четыре шайбы забросил американский нападающий Эндрю Копп.

За «Виннипег» также отличился Марк Шайфли. В составе «Ванкувера» единственную шайбу забросил Нильс Хегландер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Виннипег» — 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)

Голы: Копп — 7 (бол., Пионк, Дюбуа), 25:53 — 0:1. Копп — 8 (бол., Перро, Элерс), 30:50 — 0:2. Шайфли — 13 (Уилер, Штястны), 38:13 — 0:3. Копп — 9 (п.в.), 55:50 — 0:4. Копп — 10 (Эпплтон, Лаури), 57:34 — 0:5. Хегландер — 7 (Хорват, Бесер), 58:35 — 1:5.

Вратари: Демко (54:00 — 55:50) — Хеллибак.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 39 (11+20+8) — 36 (12+16+8).

25 марта. Ванкувер. Rogers Arena.