«Виннипег» в гостях обыграл «Ванкувер»
08:35
«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл «Ванкувер» со счетом 2:0. Голы забили Марк Шайфли и Мейсон Аплтон.
«Кэнакс» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Северного дивизиона, в котором выступают канадские клубы. В последних 10 встречах «регулярки» команда одержала победы всего в двух матчах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Виннипег» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Шайфли — 9, 7:25 — 0:1. Эпплтон — 5 (п.в., Пионк), 58:43 — 0:2.
Вратари: Демко (57:32 — 58:43, 59:07 — 59:18, 59:25) — Броссуа.
Штраф: 16 — 16.
Броски: 29 (9+11+9) — 31 (15+8+8).
20 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.
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