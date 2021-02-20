«Виннипег» в гостях обыграл «Ванкувер»

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл «Ванкувер» со счетом 2:0. Голы забили Марк Шайфли и Мейсон Аплтон.

«Кэнакс» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Северного дивизиона, в котором выступают канадские клубы. В последних 10 встречах «регулярки» команда одержала победы всего в двух матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Виннипег» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Шайфли — 9, 7:25 — 0:1. Эпплтон — 5 (п.в., Пионк), 58:43 — 0:2.

Вратари: Демко (57:32 — 58:43, 59:07 — 59:18, 59:25) — Броссуа.

Штраф: 16 — 16.

Броски: 29 (9+11+9) — 31 (15+8+8).

20 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.