«Ванкувер» проиграл «Вегасу», Кузьменко забросил восьмую шайбу в сезоне и сделал голевую передачу

«Ванкувер» проиграл «Вегасу» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5.

У хозяев забросили Бо Хорват, Люк Шенн, Элиас Петтерссон и Андрей Кузьменко. На счету Кузьменко также одна результативная передача, всего у него 15 (8+7) очков в 18 матчах сезона.

У гостей дубль сделал Вильям Каррье, по одной шайбе у Марка Стоуна, Райлли Смита и Алекса Пьетранджело.

«Вегас» лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 31 очком в 20 матчах, «Ванкувер» идет на 14-й строчке с 15 очками в 19 играх.

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«Ванкувер» — «Вегас» — 4:5 (0:0, 1:2, 3:3)

Голы: Кузьменко — 8 (Бесер, Хьюз), 31:48 — 1:0. Стоун — 8 (Айкел, Мартинес), 34:52 — 1:1. Каррье — 5 (Айкел, Пьетранджело), 35:41 — 1:2. Хорват — 14 (Миллер, Стиллман), 41:47 — 2:2. Шенн — 2 (Хьюз, Лазар), 45:35 — 3:2. Петтерссон — 10 (Михеев, Кузьменко), 46:11 — 4:2. Каррье — 6 (Мартинес, Пьетранджело), 46:54 — 4:3. Смит — 10 (Маршессо), 48:57 — 4:4. Пьетранджело — 3 (Стоун, Стивенсон), 54:14 — 4:5.

Вратари: Демко — Томпсон.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 30 (8+8+14) — 38 (17+8+13).

Наши: Кузьменко (18.02/4/+1), Михеев (17.31/1/0), Подколзин (9.46/0/+1) — -.

22 ноября. Ванкувер. Rogers Arena. 18 558 зрителей.