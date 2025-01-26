«Вашингтон» уступил «Ванкуверу» и прервал шестиматчевую победную серию

«Вашингтон» потерпел поражение от «Ванкувера» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

У «Кэнакс» оба гола забил защитник Куинн Хьюз, который отличился в первом и во втором периодах. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Пьер-Люк Дюбуа.

Капитан и нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в этой игре. Всего на счету 39-летнего россиянина в нынешнем сезоне 34 (22+12) очка в 33 матчах.

«Вашингтон» прервал шестиматчевую победную серию, но продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды 71 очко после 49 игр. «Ванкувер» (52 балла в 48 матчах) идет девятым на «Западе».