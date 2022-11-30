«Вашингтон» победил «Ванкувер», Овечкин оформил дубль и побил один из рекордов Гретцки
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 5:1.
В составе «Кэпиталз» дубль оформил Александр Овечкин, еще по голу забили Энтони Манта, Джон Карлсон и Мартин Фехервари. У «Кэнакс» отличился Нильс Хегландер.
Также Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по забитым голам на выезде.
После этого матча «Вашингтон» с 23 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 21 очком — на 12-й строчке на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Вашингтон» — 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)
Голы: Овечкин — 12, 5:35 — 0:1. Овечкин — 13 (Строум, Манта), 11:52 — 0:2. Хегландер — 2 (Миллер), 13:55 — 1:2. Манта — 6 (Юханссон, Эллер), 14:35 — 1:3. Карлсон — 7 (Дауд, Хэтэуэй), 38:47 — 1:4. Фехервари — 1 (п.в.), 55:57 — 1:5.
Вратари: Мартин (53:09 — 53:39, 53:46 — 55:57) — Кемпер.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 32 (10+12+10) — 28 (15+6+7).
Наши: Кузьменко (15.48/1/-3), Михеев (14.42/1/-3) — Кузнецов (15.37/1/0), Овечкин (15.48/5/+2).
30 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.
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|И
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|13
|10
|30
|2
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|21
|14
|7
|29
|3
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|12
|8
|25
|4
|Миннесота
|21
|10
|11
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|5
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|21
|10
|11
|22
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|22
|11
|11
|22
|7
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|20
|7
|13
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|8
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|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|24
|17
|7
|35
|2
|Сиэтл
|21
|13
|8
|29
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|Лос-Анджелес
|24
|12
|12
|27
|4
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|22
|12
|10
|24
|5
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|10
|12
|23
|6
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|6
|17
|14
|30.11
|03:00
|
Бостон – Тампа-Бэй
|3 : 1
|30.11
|03:00
|
Монреаль – Сан-Хосе
|0 : 4
|30.11
|03:00
|
Питтсбург – Каролина
|2 : 3 ОТ
|30.11
|03:30
|
Филадельфия – Айлендерс
|3 : 1
|30.11
|04:00
|
Виннипег – Колорадо
|5 : 0
|30.11
|04:00
|
Нэшвилл – Анахайм
|2 : 1 ОТ
|30.11
|05:00
|
Калгари – Флорида
|6 : 2
|30.11
|06:00
|
Ванкувер – Вашингтон
|1 : 5
|30.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|- : -
|И
|О
|
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|22
|39
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|23
|36
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|22
|34
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|23
|19
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|22
|17
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|23
|16
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
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Витек Ванечек
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|2.07
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