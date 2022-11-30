«Вашингтон» победил «Ванкувер», Овечкин оформил дубль и побил один из рекордов Гретцки

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 5:1.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Александр Овечкин, еще по голу забили Энтони Манта, Джон Карлсон и Мартин Фехервари. У «Кэнакс» отличился Нильс Хегландер.

Также Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по забитым голам на выезде.

После этого матча «Вашингтон» с 23 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 21 очком — на 12-й строчке на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Вашингтон» — 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

Голы: Овечкин — 12, 5:35 — 0:1. Овечкин — 13 (Строум, Манта), 11:52 — 0:2. Хегландер — 2 (Миллер), 13:55 — 1:2. Манта — 6 (Юханссон, Эллер), 14:35 — 1:3. Карлсон — 7 (Дауд, Хэтэуэй), 38:47 — 1:4. Фехервари — 1 (п.в.), 55:57 — 1:5.

Вратари: Мартин (53:09 — 53:39, 53:46 — 55:57) — Кемпер.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 32 (10+12+10) — 28 (15+6+7).

Наши: Кузьменко (15.48/1/-3), Михеев (14.42/1/-3) — Кузнецов (15.37/1/0), Овечкин (15.48/5/+2).

30 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.