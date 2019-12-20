«Ванкувер» в овертайме вырвал победу у «Вегаса»

«Ванкувер» одолел «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. Российский форвард «Голден Найтс» Валентин Зыков очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Вегас» — 5:4 ОТ (3:1, 0:2, 1:1, 1:0)

Голы: Руссель — 4 (Годетт, Виртанен), 2:49 — 1:0. Пирсон — 9 (бол., Лейво, Виртанен), 7:08 — 2:0. Маршессо — 11 (Карлссон, Смит), 13:58 — 2:1. Петтерссон — 15 (Миллер), 19:32 — 3:1. Смит — 14 (Маршессо, Карлссон), 31:01 — 3:2. Холден — 4 (Стоун, Энгелланд), 32:10 — 3:3. Петтерссон — 16 (Бозер), 49:19 — 4:3. Стоун — 13 (Пачоретти, Теодор), 55:40 — 4:4. Танев — 2 (Хорват, Бозер), 61:30 — 5:4.

Вратари: Маркстрем — Флери.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 34 (11+8+12+3) — 43 (14+10+19+0).

Наши: — - Зыков (10.16/0/-1).

20 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.