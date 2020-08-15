«Ванкувер» в овертайме обыграл «Сент-Луис»

«Ванкувер» в матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:3.

В составе «блюзменов» шайбы забросили Райан О'Райли, Самуэль Блез и Джаден Шварц. Гости ответили точными бросками Таннера Пирсона, Элиаса Петтерссона и Бо Хорвата, который оформил дубль и забросил победную шайбу.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0. Следующий матч пройдет 17 августа и начнется в 5:30 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Сент-Луис» — «Ванкувер» — 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы: Хорват — 5 (мен., Танев), 7:23 — 0:1. Пирсон — 3 (бол., Петтерссон, Бозер), 33:01 — 0:2. О`Райлли — 1 (бол., Перрон, Пьетранджело), 38:56 — 1:2. Петтерссон — 3 (бол., Миллер, Бозер), 45:36 — 1:3. Блэй — 1, 49:02 — 2:3. Шворц — 2 (Перрон, Пьетранджело), 59:53 — 3:3. Хорват — 6 (Хьюз, Эдлер), 65:55 — 3:4.

Вратари: Биннингтон — Маркстрем.

Штраф: 13 — 19.

Броски: 37 (12+13+11+1) — 25 (10+6+6+3).

Наши: Тарасенко (21.41/2/0) — -.

15 августа. Эдмонтон. Rogers Place.