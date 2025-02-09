«Ванкувер» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» выиграл у «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

У «Кэнакс» отличились Филип Гронек и Брок Безер.

Единственную шайбу «Мэйпл Лифс» забросил Морган Райлли.

«Ванкувер» набрал 61 очко и занимает 8-е место в Западной конференции, «Торонто» идет 4-м на «Востоке» с 68 баллами.