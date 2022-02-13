«Ванкувер» обыграл «Торонто», у Михеева «-1»
«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 3:2.
В составе «Кэнакс» шайбы забросили Джей Ти Миллер, Брок Босер и Юхо Ламмико. У «Мэйпл Ливз» голы на счету Остона Мэттьюса и Онджея Касе, Илья Михеев завершил встречу с показателем полезности «-1».
После этого матча «Ванкувер» с 50 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Торонто» с 63 очками — на шестой строчке Востока.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Торонто» — 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
Голы: Миллер — 17 (Хорват, Бесер), 1:29 — 1:0. Бесер — 14 (бол., Экман-Ларссон, Миллер), 6:00 — 2:0. Мэттьюс — 32 (бол., Таварес, Нюландер), 32:46 — 2:1. Каше — 8 (бол., Спецца, Сандин), 35:41 — 2:2. Ламмикко — 4 (Чейссон, Мотт), 38:30 — 3:2.
Вратари: Демко — Мразек (2:35 — 2:42, 58:13 — 59:15, 59:40).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 24 (11+7+6) — 53 (12+24+17).
Наши: Подколзин (9.15/0/0) — Михеев (15.10/5/-1).
13 февраля. Ванкувер. Rogers Arena. 9396 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|45
|32
|13
|67
|2
|Питтсбург
|48
|29
|19
|66
|3
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|4
|Вашингтон
|49
|26
|23
|61
|5
|Коламбус
|46
|23
|23
|47
|6
|Айлендерс
|41
|17
|24
|40
|7
|Нью-Джерси
|48
|17
|31
|39
|8
|Филадельфия
|47
|15
|32
|38
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|48
|31
|17
|68
|3
|Торонто
|45
|30
|15
|63
|4
|Бостон
|46
|27
|19
|57
|5
|Детройт
|49
|22
|27
|50
|6
|Оттава
|44
|16
|28
|36
|7
|Баффало
|46
|14
|32
|36
|8
|Монреаль
|47
|8
|39
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|45
|33
|12
|70
|2
|Нэшвилл
|48
|28
|20
|60
|3
|Миннесота
|42
|28
|14
|59
|4
|Сент-Луис
|45
|26
|19
|57
|5
|Даллас
|45
|25
|20
|52
|6
|Виннипег
|45
|20
|25
|48
|7
|Чикаго
|47
|17
|30
|41
|8
|Аризона
|48
|12
|36
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|28
|20
|59
|2
|Калгари
|44
|25
|19
|56
|3
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|4
|Анахайм
|49
|23
|26
|55
|5
|Эдмонтон
|45
|24
|21
|51
|6
|Ванкувер
|49
|22
|27
|50
|7
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|8
|Сиэтл
|48
|16
|32
|36
|13.02
|03:00
|
Ванкувер – Торонто
|3 : 2
|13.02
|03:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|2 : 5
|13.02
|04:00
|
Миннесота – Каролина
|- : -
|13.02
|04:00
|
Сент-Луис – Чикаго
|- : -
|13.02
|06:00
|
Калгари – Айлендерс
|- : -
|13.02
|20:30
|
Вашингтон – Оттава
|- : -
|13.02
|20:30
|
Монреаль – Баффало
|- : -
|13.02
|21:30
|
Нью-Джерси – Питтсбург
|- : -
|13.02
|22:00
|
Даллас – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|65
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|44
|63
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|42
|32
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|32
|2.04
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|35
|2.09