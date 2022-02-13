«Ванкувер» обыграл «Торонто», у Михеева «-1»

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 3:2.

В составе «Кэнакс» шайбы забросили Джей Ти Миллер, Брок Босер и Юхо Ламмико. У «Мэйпл Ливз» голы на счету Остона Мэттьюса и Онджея Касе, Илья Михеев завершил встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Ванкувер» с 50 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Торонто» с 63 очками — на шестой строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Торонто» — 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Голы: Миллер — 17 (Хорват, Бесер), 1:29 — 1:0. Бесер — 14 (бол., Экман-Ларссон, Миллер), 6:00 — 2:0. Мэттьюс — 32 (бол., Таварес, Нюландер), 32:46 — 2:1. Каше — 8 (бол., Спецца, Сандин), 35:41 — 2:2. Ламмикко — 4 (Чейссон, Мотт), 38:30 — 3:2.

Вратари: Демко — Мразек (2:35 — 2:42, 58:13 — 59:15, 59:40).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 24 (11+7+6) — 53 (12+24+17).

Наши: Подколзин (9.15/0/0) — Михеев (15.10/5/-1).

13 февраля. Ванкувер. Rogers Arena. 9396 зрителей.