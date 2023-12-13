«Ванкувер» — «Тампа»: видеообзор матчах НХЛ

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«Ванкувер» дома обыграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Ванкувер» одержал 3-ю победу подряд. «Кэнакс» набрали 39 очков и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Тампа» с 31 очком занимает 10-ю строчку таблицы «Востока».

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