«Ванкувер» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Ванкувер» со счетом 4:2.

В составе «Лайтнинг» 3 (1+2) очка набрал Никита Кучеров, который пропустил две игры из-за травмы, дубль оформил Брэйден Пойнт, еще один гол забил Джейк Гюнцель, вратарь Андрей Василевский отразил 22 броска из 24. У «Кэнакс» шайбы забросили Куинн Хьюз и Кифер Шервуд.