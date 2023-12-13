«Ванкувер» встретится с «Тампа-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 13 декабря. Игра пройдет в спортивном комплексе «Роджерс-арена» в Ванкувере (Канада). Начало — 6.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Ванкувер» — «Тампа-Бэй» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Кэнакс» набрали 37 очков и занимают 2-е место в Западной конференции. «Лайтнинг» с 31 баллами располагается на 9-й строчке на Западе.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте