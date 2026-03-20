Кучеров забросил 38-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Тампа» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

На 6-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров и сделал счет 4:0.

Теперь у 32-летнего россиянина 113 (38+75) очков в 63 играх этого сезона.