«Тампа» обыграла «Ванкувер», у Кучерова и Кузьменко по голу
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Ванкувер» со счетом 5:2.
В составе «Лайтнинг» хет-трик оформил Стивен Стэмкос, 2 (1+1) очка набрал Никита Кучеров, еще одна шайба на счету Брэйдена Пойнта. У «Кэнакс» отличились Андрей Кузьменко и Куинтин Хьюз.
После этого матча «Тампа» с 59 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 37 очками — на 12-й строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй» — 2:5 (0:4, 0:0, 2:1)
Голы: Стэмкос — 19 (Киллорн), 4:40 — 0:1. Кучеров — 18 (Хагель, Пойнт), 8:28 — 0:2. Пойнт — 26 (Чернак, Колтон), 13:18 — 0:3. Стэмкос — 20 (Киллорн), 14:35 — 0:4. Кузьменко — 17 (бол., Хьюз, Миллер), 46:35 — 1:4. Хьюз — 4 (бол., Миллер, Хорват), 49:10 — 2:4. Стэмкос — 21 (п.в., Кучеров), 58:38 — 2:5.
Вратари: Мартин (Делиа, 14:35, 56:18 — 58:38) — Эллиотт.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 39 (18+12+9) — 25 (12+8+5).
Наши: Кузьменко (16.21/2/-1), Михеев (16.11/1/-1) — Кучеров (14.54/3/+2), Наместников (10.57/1/0), Сергачев (24.08/0/+3).
19 января. Ванкувер. Rogers Arena.
|Столичный дивизион
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|29
|15
|61
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|Рейнджерс
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|20
|57
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|47
|24
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|54
|5
|Питтсбург
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|22
|22
|51
|6
|Айлендерс
|46
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|23
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|Атлантический дивизион
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|П
|О
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|35
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|29
|14
|59
|4
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|21
|25
|47
|5
|Баффало
|43
|21
|22
|45
|6
|Детройт
|43
|18
|25
|44
|7
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|44
|20
|24
|43
|8
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|45
|19
|26
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|45
|29
|16
|59
|2
|Даллас
|46
|26
|20
|59
|3
|Миннесота
|43
|25
|18
|54
|4
|Колорадо
|43
|23
|20
|49
|5
|Нэшвилл
|44
|21
|23
|48
|6
|Сент-Луис
|45
|22
|23
|47
|7
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|14
|30
|33
|8
|Чикаго
|42
|12
|30
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|28
|17
|58
|2
|Сиэтл
|44
|26
|18
|56
|3
|Лос-Анджелес
|46
|25
|21
|56
|4
|Эдмонтон
|46
|25
|21
|53
|5
|Калгари
|46
|21
|25
|51
|6
|Ванкувер
|44
|18
|26
|39
|7
|Сан-Хосе
|46
|14
|32
|37
|8
|Анахайм
|45
|12
|33
|29
|19.01
|03:00
|
Оттава – Питтсбург
|5 : 4 ОТ
|19.01
|03:30
|
Айлендерс – Бостон
|1 : 4
|19.01
|05:30
|
Калгари – Колорадо
|1 : 4
|19.01
|06:00
|
Ванкувер – Тампа-Бэй
|2 : 5
|19.01
|06:00
|
Сан-Хосе – Даллас
|5 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|46
|84
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|70
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|64
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|46
|38
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|44
|35
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|43
|32
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|29
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|18
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|33
|2.21