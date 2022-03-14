35 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Ванкувер»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Ванкувер» со счетом 2:1.

На шайбы Виктора Хедмана и Росса Колтона хозяева ответили точным броском Джей Ти Миллера. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 35 бросков. Никита Кучеров и Василий Подколзин завершили встречу с показателем полезности «-1», у Михаила Сергачева «+1».

После этого матча «Тампа» с 82 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 65 очками — на 10-й строчке «Запада».

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«Ванкувер» — «Тампа-Бэй» — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Хедман — 15 (Марун, Белльмар), 3:26 — 0:1. Колтон — 11 (Перри), 5:06 — 0:2. Миллер — 24 (Гарлэнд, Пирсон), 45:54 — 1:2.

Вратари: Демко (58:51) — Василевский.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 36 (11+14+11) — 31 (15+11+5).

Наши: Подколзин (9.21/0/-1) — Кучеров (23.02/3/-1), Сергачев (22.05/1/+1).

14 марта. Ванкувер. Rogers Arena. 18760 зрителей.