«Ванкувер» снова выставил Берчи на драфт отказов

«Ванкувер» выставил на драфт отказов нападающего Свена Берчи. Если ни один клуб не заберет 27-летнего швейцарца, то он отправится в АХЛ, сообщает Sportsnet.

«Кэнакс» уже выставляли Берчи ранее на драфт отказов. Он прошел эту процедуру перед старом сезона. Всего в нынешнем регулярном чемпионате нападающий провел 6 матчей и набрал 2 (0+2) очка.

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