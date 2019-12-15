«Ванкувер» снова выставил Берчи на драфт отказов
20:14
«Ванкувер» выставил на драфт отказов нападающего Свена Берчи. Если ни один клуб не заберет 27-летнего швейцарца, то он отправится в АХЛ, сообщает Sportsnet.
«Кэнакс» уже выставляли Берчи ранее на драфт отказов. Он прошел эту процедуру перед старом сезона. Всего в нынешнем регулярном чемпионате нападающий провел 6 матчей и набрал 2 (0+2) очка.
НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...