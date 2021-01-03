«Ванкувер» сможет проводить матчи на домашней арене

Провинция Британская Колумбия дала официальное разрешение проводить хоккейные матчи на своей территории. Теперь «Ванкувер» сможет играть на домашней арене Rogers Arena, сообщает Sportsnet.

Британская Колумбия стала второй провинцией Канады (после Альберты), которая официально разрешила проведение матчей НХЛ на своей территории.

В Манитобе тоже ведут активные переговоры. А вот из Онтарио и Квебека пока не поступало никаких комментариев.

Напомним, что в этом сезоне в НХЛ был специально создан канадский дивизион.