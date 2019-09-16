«Ванкувер» следит за Подколзиным
17:48
Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг рассказал, что клуб пристально следит за нападающим Василием Подколзиным, который в этом сезоне выступает за СКА. Правда, 18-летний россиянин проводит на льду в среднем около 2,5 минут, сообщает Vancouver Province.
— Это решение тренера. И мы должны уважать его, — сказал Беннинг.
Ранее «Ванкувер» выбрал хоккеиста под 10-м номером на драфте-2019. Подколзин — бронзовый призер чемпионата мира в составе молодежной сборной, и серебряный — с юниорской командой.
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