«Ванкувер» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» переиграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Игра прошла на «Клаймэт Пледж Арене» в Сиэтле.

Голы «Кэнакс» на счету Макса Сассона, Конора Гарлэнда и Тайлера Майерса. У «Кракен» шайбы забросили Чендлер Стивенсон, Мэттью Бенайр и Винс Данн.