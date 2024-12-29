«Ванкувер» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Ванкувер» в овертайме со счетом 5:4.

После этого матча «Сиэтл» с 34 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Ванкувер» с 42 очками — на седьмой строчке.