«Ванкувер» по буллитам обыграл «Сиэтл», у Кузьменко гол и два ассиста
«Ванкувер» по буллитам обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.
В составе «Кракен» голами отметились Джаред Маккэн, Оливер Бьоркстранд, Даниэль Спронг, оформивший дубль, и Александр Веннберг.
У «Кэнакс» забили Лэйн Педерсон, Элиас Петтерссон, оформивший дубль, Андрей Кузьменко и Брок Босер. На счету Кузьменко также две голевые передачи. Еще один российский игрок команды Илья Михеев не отметился в матче результативными действиями. Он провел на льду 18:54 и закончил матч с показателем полезности «-2». Победный буллит реализовал Петтерссон.
В турнирной таблице «Сиэтл» занимает пятое место на Западе, набрав 40 очко в 15 матчах. «Ванкувер» находится на 12-й строчке, набрав 31 очко в 32 играх.
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«Ванкувер» — «Сиэтл» — 6:5 Б (1:1, 1:3, 3:1, 0:0, 1:0)
Голы: Маккэн — 16 (Бенайерс, Соуси), 7:01 — 0:1. Педерсон — 1 (Петтерссон, Кузьменко), 17:17 — 1:1. Бьоркстранд — 4 (Шварц), 23:28 — 1:2. Спронг — 9 (Ларссон, Гики), 23:38 — 1:3. Петтерссон — 15 (Шенн, Кузьменко), 28:09 — 2:3. Веннберг — 6 (Бьоркстранд, Борген), 33:29 — 2:4. Кузьменко — 13 (Педерсон, Петтерссон), 45:13 — 3:4. Спронг — 10 (Танев), 46:17 — 3:5. Бесер — 5 (бол., Петтерссон, Хьюз), 48:52 — 4:5. Петтерссон — 16 (Миллер), 58:40 — 5:5.
Победный буллит: Петтерссон.
Вратари: Мартин — Джонс.
Штраф: 7 — 11.
Броски: 37 (9+14+13+1) — 36 (9+14+11+2).
Наши: Кузьменко (17.50/2/+4), Михеев (18.54/1/-2) — -.
23 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18 794 зрителя.
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Лос-Анджелес – Калгари
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|65
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Эдмонтон
|34
|55
|
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Тэйдж Томпсон
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|50
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|Г
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