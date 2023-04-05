«Ванкувер» дома проиграл «Сиэтлу». Кузьменко сделал голевую передачу
«Ванкувер» проиграл «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Кэнакс» потерпели четвертое поражение подряд.
Российский нападающий хозяев Андрей Кузьменко отметился голевой передачей.
«Сиэтл» набрал 94 очка и занимает 7-е место в Западной конференции. «Ванкувер» идет на 12-й строчке — 75 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Сиэтл» — 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)
Голы: Петтерссон — 37 (Кузьменко, Джошуа), 4:31 — 1:0. Бовилье — 18 (Гарлэнд, Оман), 13:09 — 2:0. Гурд — 12 (Фреден), 16:58 — 2:1. Танев — 16 (мен.), 25:07 — 2:2. Эберле — 18, 30:40 — 2:3. Шварц — 20 (бол., Эберле, Спронг), 36:14 — 2:4. Бенайерс — 22 (п.в., Маккэн), 59:00 — 2:5.
Вратари: Делиа (57:19 — 59:00) — Джонс.
Штраф: 13 — 15.
Броски: 18 (7+5+6) — 28 (8+18+2).
Наши: Кузьменко (18.35/0/-1) — -.
5 апреля. Ванкувер. Rogers Arena.
|Столичный дивизион
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|1
|Каролина
|77
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|2
|Нью-Джерси
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|49
|29
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|101
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|78
|39
|39
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|5
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|38
|40
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|Вашингтон
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|77
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|В
|П
|О
|1
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|77
|60
|17
|125
|2
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|46
|31
|102
|3
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|45
|32
|96
|4
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|78
|40
|38
|87
|5
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|76
|37
|39
|81
|6
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|78
|37
|41
|81
|7
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|77
|35
|42
|79
|8
|Монреаль
|78
|30
|48
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|77
|42
|35
|98
|2
|Миннесота
|77
|44
|33
|98
|3
|Колорадо
|75
|45
|30
|96
|4
|Виннипег
|77
|43
|34
|89
|5
|Нэшвилл
|77
|39
|38
|86
|6
|Сент-Луис
|78
|36
|42
|79
|7
|Аризона
|78
|27
|51
|67
|8
|Чикаго
|77
|25
|52
|56
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|78
|48
|30
|104
|2
|Лос-Анджелес
|77
|45
|32
|100
|3
|Эдмонтон
|77
|45
|32
|99
|4
|Сиэтл
|77
|43
|34
|94
|5
|Калгари
|78
|36
|42
|87
|6
|Ванкувер
|77
|34
|43
|75
|7
|Сан-Хосе
|76
|22
|54
|59
|8
|Анахайм
|77
|23
|54
|56
|5.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Питтсбург
|5 : 1
|5.04
|02:00
|
Флорида – Баффало
|2 : 1
|5.04
|02:00
|
Торонто – Коламбус
|4 : 2
|5.04
|02:00
|
Каролина – Оттава
|3 : 2 ОТ
|5.04
|02:00
|
Монреаль – Детройт
|0 : 5
|5.04
|03:00
|
Сент-Луис – Филадельфия
|4 : 2
|5.04
|03:00
|
Нэшвилл – Вегас
|3 : 2 ОТ
|5.04
|04:00
|
Калгари – Чикаго
|3 : 4
|5.04
|05:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|2 : 5
|5.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Колорадо
|- : -
|5.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|146
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|120
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|77
|106
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|77
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|50
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|47
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|36
|2.00
|
|
Антти Раанта
Каролина
|25
|2.20