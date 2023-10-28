«Ванкувер» — «Сент-Луис»: видеообзор матча

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» — 5:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Дубль оформил Куинн Хьюз, еще по голу забили Фил Ди Джузеппе, Джей Ти Миллер и Илья Михеев с передачи Андрея Кузьменко. Нападающие «блюзменов» Павел Бучневич и Алексей Торопченко завершили встречу с показателями полезности «-3» и «-2» соответственно.

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