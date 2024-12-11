«Ванкувер» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

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«Сент-Луис» на выезде переиграл «Ванкувер» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В составе «Блюз» шайбы забросили Карл Болдюк, Роберт Томас, Джордан Кайру и Дилан Холлоуэй.

Авторами голов «Кэнакс» стали Дакота Джошуа, Элиас Петтерссон и Джейк Дебраск.

«Сент-Луис» набрал 30 очков и занимает 10-е место в Западной конференции, «Ванкувер» с 33 очками идет 8-м.