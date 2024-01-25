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Сегодня, 08:37

«Сент-Луис» обыграл «Ванкувер», Бучневич и Торопченко забросили по шайбе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Павел Бучневич.
Фото USA Today Sports

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у хозяев трижды забросил Пиюс Сутер, у гостей по одному разу отличились Джейк Нейборс, Павел Бучневич и Алексей Торопченко.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Сент-Луиса» Брэйден Шенн.

«Ванкувер» лидирует в таблице Западной конференции НХЛ с 69 очками в 48 матчах.

«Сент-Луис» поднялся на девятую строчку с 50 очками в 46 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Сент-Луис» — 3:4 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 0:1)

Голы: Нейберс — 15 (Томас), 13:14 — 0:1. Бучневич — 14 (бол., Нейберс, Томас), 14:57 — 0:2. Сутер — 10 (Босер, Хьюз), 41:00 — 1:2. Торопченко — 7 (Хэйс, Уокер), 41:41 — 1:3. Сутер — 11 (бол., Босер), 45:42 — 2:3. Сутер — 12 (Хьюз, Гронек), 59:08 — 3:3. Шенн — 12 (Ледди), 61:54 — 3:4.

Вратари: Десмит (58:33 — 59:08) — Хофер.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (7+10+14+1) — 18 (7+5+5+1).

Наши: Задоров (12.40/1/-1), Кузьменко (13.58/2/-2), Михеев (14.16/2/-1) — Александров (7.57/0/0), Бучневич (20.13/3/-1), Торопченко (14.38/2/+1).

25 января. Ванкувер. Rogers Arena.

Алексей Торопченко
Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Сент-Луис Блюз
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НХЛ: «Колорадо» обыграл «Вашингтон», «Ванкувер» — «Сент-Луис». Расписание и результаты матчей 25 января

«Сиэтл» победил «Чикаго» и прервал серию из четырех поражений
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 47 29 18 61
2 Каролина 46 26 20 57
3 Филадельфия 48 25 23 56
4 Нью-Джерси 45 24 21 51
5 Айлендерс 47 20 27 51
6 Вашингтон 46 22 24 50
7 Питтсбург 44 21 23 48
8 Коламбус 46 14 32 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 47 29 18 67
2 Флорида 47 29 18 62
3 Торонто 46 24 22 56
4 Тампа-Бэй 48 25 23 55
5 Детройт 47 24 23 53
6 Монреаль 47 19 28 45
7 Баффало 47 20 27 44
8 Оттава 43 18 25 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 46 30 16 65
2 Колорадо 48 31 17 65
3 Даллас 47 28 19 62
4 Нэшвилл 47 25 22 51
5 Сент-Луис 46 24 22 50
6 Аризона 46 23 23 49
7 Миннесота 47 21 26 47
8 Чикаго 47 14 33 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 48 32 16 69
2 Вегас 48 28 20 62
3 Эдмонтон 43 27 16 55
4 Лос-Анджелес 44 22 22 53
5 Сиэтл 46 19 27 47
6 Калгари 47 21 26 47
7 Анахайм 47 16 31 33
8 Сан-Хосе 48 13 35 30
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30.01
25.01 03:00
Флорида – Аризона
 6 : 2
25.01 03:00
Торонто – Виннипег
 1 : 0 ОТ
25.01 03:30
Бостон – Каролина
 2 : 3
25.01 05:30
Колорадо – Вашингтон
 6 : 2
25.01 06:00
Сиэтл – Чикаго
 6 : 2
25.01 06:00
Ванкувер – Сент-Луис
 3 : 4 ОТ
25.01 06:30
Лос-Анджелес – Баффало
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 48 82
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 47 80
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 47 67
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 45 39
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 47 35
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 47 31
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 8 1.76

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