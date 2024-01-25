«Сент-Луис» обыграл «Ванкувер», Бучневич и Торопченко забросили по шайбе
«Сент-Луис» на выезде обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.
В основное время у хозяев трижды забросил Пиюс Сутер, у гостей по одному разу отличились Джейк Нейборс, Павел Бучневич и Алексей Торопченко.
Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Сент-Луиса» Брэйден Шенн.
«Ванкувер» лидирует в таблице Западной конференции НХЛ с 69 очками в 48 матчах.
«Сент-Луис» поднялся на девятую строчку с 50 очками в 46 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Сент-Луис» — 3:4 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 0:1)
Голы: Нейберс — 15 (Томас), 13:14 — 0:1. Бучневич — 14 (бол., Нейберс, Томас), 14:57 — 0:2. Сутер — 10 (Босер, Хьюз), 41:00 — 1:2. Торопченко — 7 (Хэйс, Уокер), 41:41 — 1:3. Сутер — 11 (бол., Босер), 45:42 — 2:3. Сутер — 12 (Хьюз, Гронек), 59:08 — 3:3. Шенн — 12 (Ледди), 61:54 — 3:4.
Вратари: Десмит (58:33 — 59:08) — Хофер.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 32 (7+10+14+1) — 18 (7+5+5+1).
Наши: Задоров (12.40/1/-1), Кузьменко (13.58/2/-2), Михеев (14.16/2/-1) — Александров (7.57/0/0), Бучневич (20.13/3/-1), Торопченко (14.38/2/+1).
25 января. Ванкувер. Rogers Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|47
|29
|18
|61
|2
|Каролина
|46
|26
|20
|57
|3
|Филадельфия
|48
|25
|23
|56
|4
|Нью-Джерси
|45
|24
|21
|51
|5
|Айлендерс
|47
|20
|27
|51
|6
|Вашингтон
|46
|22
|24
|50
|7
|Питтсбург
|44
|21
|23
|48
|8
|Коламбус
|46
|14
|32
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|47
|29
|18
|67
|2
|Флорида
|47
|29
|18
|62
|3
|Торонто
|46
|24
|22
|56
|4
|Тампа-Бэй
|48
|25
|23
|55
|5
|Детройт
|47
|24
|23
|53
|6
|Монреаль
|47
|19
|28
|45
|7
|Баффало
|47
|20
|27
|44
|8
|Оттава
|43
|18
|25
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|46
|30
|16
|65
|2
|Колорадо
|48
|31
|17
|65
|3
|Даллас
|47
|28
|19
|62
|4
|Нэшвилл
|47
|25
|22
|51
|5
|Сент-Луис
|46
|24
|22
|50
|6
|Аризона
|46
|23
|23
|49
|7
|Миннесота
|47
|21
|26
|47
|8
|Чикаго
|47
|14
|33
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|48
|32
|16
|69
|2
|Вегас
|48
|28
|20
|62
|3
|Эдмонтон
|43
|27
|16
|55
|4
|Лос-Анджелес
|44
|22
|22
|53
|5
|Сиэтл
|46
|19
|27
|47
|6
|Калгари
|47
|21
|26
|47
|7
|Анахайм
|47
|16
|31
|33
|8
|Сан-Хосе
|48
|13
|35
|30
|25.01
|03:00
|
Флорида – Аризона
|6 : 2
|25.01
|03:00
|
Торонто – Виннипег
|1 : 0 ОТ
|25.01
|03:30
|
Бостон – Каролина
|2 : 3
|25.01
|05:30
|
Колорадо – Вашингтон
|6 : 2
|25.01
|06:00
|
Сиэтл – Чикаго
|6 : 2
|25.01
|06:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
|3 : 4 ОТ
|25.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|48
|82
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|80
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|47
|67
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|45
|39
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|47
|35
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|31
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|8
|1.76