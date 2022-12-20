«Сент-Луис» разгромил «Ванкувер», Тарасенко отдал три передачи
«Сент-Луис» в гостях разгромил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
В составе «Блюз» хет-трик на счету Джордан Кайру, еще по голу забили Натан Уокер и Роберт Томас. Ассистентским хет-триком отметился Владимир Тарасенко.
У «Кэнакс» единственный гол забил Илья Михеев.
В турнирной таблице «Сент-Луис» с 33 очками занимает 10-е место на Западе. «Ванкувер» — 12-й с 29 очками.
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«Ванкувер» — «Сент-Луис» — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
Голы: Кайру — 14 (Ледди, Тарасенко), 30:25 — 0:1. Михеев — 10 (Хьюз), 32:24 — 1:1. Уокер — 1 (Ледди, Парэйко), 33:02 — 1:2. Томас — 8 (бол., Барбашев, Кайру), 38:50 — 1:3. Кайру — 15 (бол., Тарасенко, Крюг), 41:07 — 1:4. Кайру — 16 (Томас, Тарасенко), 49:19 — 1:5.
Вратари: Мартин — Биннингтон.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 34 (11+10+13) — 27 (12+8+7).
Наши: Кузьменко (16.31/2/0), Михеев (21.41/2/0) — Барбашев (17.37/1/-1), Бучневич (17.25/1/0), Тарасенко (15.17/2/+2), Торопченко (10.10/2/0).
20 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18 692 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|31
|21
|10
|44
|2
|Каролина
|31
|19
|12
|44
|3
|Рейнджерс
|33
|18
|15
|41
|4
|Питтсбург
|31
|18
|13
|40
|5
|Айлендерс
|33
|18
|15
|38
|6
|Вашингтон
|34
|17
|17
|38
|7
|Филадельфия
|32
|10
|22
|27
|8
|Коламбус
|31
|10
|21
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|31
|25
|6
|52
|2
|Торонто
|32
|19
|13
|44
|3
|Тампа-Бэй
|30
|20
|10
|41
|4
|Баффало
|32
|16
|16
|34
|5
|Флорида
|33
|15
|18
|34
|6
|Детройт
|31
|13
|18
|33
|7
|Монреаль
|32
|15
|17
|32
|8
|Оттава
|31
|14
|17
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|33
|19
|14
|44
|2
|Виннипег
|31
|20
|11
|41
|3
|Миннесота
|31
|18
|13
|38
|4
|Колорадо
|30
|17
|13
|36
|5
|Сент-Луис
|32
|16
|16
|33
|6
|Нэшвилл
|30
|13
|17
|30
|7
|Аризона
|30
|10
|20
|25
|8
|Чикаго
|30
|7
|23
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|34
|22
|12
|45
|2
|Лос-Анджелес
|34
|17
|17
|39
|3
|Сиэтл
|30
|17
|13
|37
|4
|Эдмонтон
|33
|17
|16
|36
|5
|Калгари
|32
|14
|18
|34
|6
|Ванкувер
|31
|13
|18
|29
|7
|Сан-Хосе
|33
|10
|23
|26
|8
|Анахайм
|32
|9
|23
|21
|20.12
|03:00
|
Бостон – Флорида
|7 : 3
|20.12
|03:00
|
Вашингтон – Детройт
|4 : 3 ОТ
|20.12
|03:00
|
Коламбус – Даллас
|1 : 2
|20.12
|04:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|4 : 3 ОТ
|20.12
|05:00
|
Колорадо – Айлендерс
|1 : 0 Б
|20.12
|06:00
|
Аризона – Монреаль
|2 : 3 ОТ
|20.12
|06:00
|
Вегас – Баффало
|2 : 3
|20.12
|06:30
|
Ванкувер – Сент-Луис
|1 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|33
|54
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|31
|49
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|28
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|31
|25
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|33
|24
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|22
|1.89
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|8
|1.96
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|12
|1.98