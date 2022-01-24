«Сент-Луис» победил «Ванкувер»

«Сент-Луис» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Джастин Фолк, Брэйден Шенн и Джордан Кайру. У «Ванкувера» отличился Таннер Пирсон.

«Сент-Луис» набрал 55 очков и занимает второе место в Западной конференции. У «Ванкувера» 40 очков и 13-я позиция.