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Сегодня, 08:33

«Сент-Луис» победил «Ванкувер»

Екатерина Савостина
Корреспондент

«Сент-Луис» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Джастин Фолк, Брэйден Шенн и Джордан Кайру. У «Ванкувера» отличился Таннер Пирсон.

«Сент-Луис» набрал 55 очков и занимает второе место в Западной конференции. У «Ванкувера» 40 очков и 13-я позиция.

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Сент-Луис Блюз
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1 Рейнджерс 42 27 15 58
2 Питтсбург 41 26 15 57
3 Каролина 38 27 11 56
4 Вашингтон 42 23 19 55
5 Коламбус 39 18 21 37
6 Нью-Джерси 40 15 25 35
7 Айлендерс 34 14 20 34
8 Филадельфия 41 13 28 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 42 28 14 61
2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
3 Торонто 38 25 13 53
4 Бостон 38 24 14 50
5 Детройт 42 18 24 42
6 Баффало 41 13 28 33
7 Оттава 35 12 23 27
8 Монреаль 40 8 32 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 39 28 11 59
2 Нэшвилл 43 26 17 55
3 Сент-Луис 40 24 16 53
4 Миннесота 37 24 13 51
5 Даллас 38 20 18 42
6 Виннипег 38 17 21 41
7 Чикаго 41 15 26 37
8 Аризона 40 10 30 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 24 17 50
2 Лос-Анджелес 42 21 21 47
3 Анахайм 43 20 23 47
4 Сан-Хосе 42 21 21 44
5 Калгари 36 18 18 42
6 Эдмонтон 37 19 18 40
7 Ванкувер 40 18 22 40
8 Сиэтл 41 13 28 30
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Коламбус – Оттава
 1 : 2
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Нью-Джерси – Лос-Анджелес
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24.01 05:00
Сиэтл – Флорида
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24.01 06:00
Ванкувер – Сент-Луис
 1 : 3
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Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 58
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 42 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 42 29
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 28
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 27 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 25 2.07
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 33 2.09
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