«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

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«Ванкувер» дома обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

«Ванкувер» набрал 41 очко и занимает 7-е место в таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» потерпел пятое поражение подряд — 28 очков и 15-я строчка.