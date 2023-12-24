Дубль Кузьменко помог «Ванкуверу» обыграть «Сан-Хосе»
«Ванкувер» дома победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.
У хозяев дубль оформил российский форвард Андрей Кузьменко. Одной результативной передачей отметился его соотечественник Илья Михеев. По две передачи отдали Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Коннор Гарланд. У гостей ассистентский хет-трик на счету Марио Ферраро.
«Ванкувер» набрал 49 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции.
«Сан-Хосе» потерпел 5-е поражение подряд. «Шаркс» с 21 очком замыкают таблицу «Запада».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Сан-Хосе» — 7:4 (2:2, 3:1, 2:1)
Голы: Кузьменко — 7 (Михеев, Петтерссон), 1:34 — 1:0. Кузьменко — 8 (бол., Миллер, Петтерссон), 6:51 — 2:0. Гранлунд — 4 (Дюклер, Ферраро), 13:32 — 2:1. Гертл — 12 (Задина, Ферраро), 16:22 — 2:2. Оман — 2 (Блюгерс), 26:03 — 3:2. Лафферти — 9 (Коул, Гарлэнд), 28:36 — 4:2. Зеттерлунд — 9 (Ферраро, Гранлунд), 31:08 — 4:3. Джошуа — 9 (Гарлэнд, Блюгерс), 39:13 — 5:3. Макдональд — 6 (Задина, Рутта), 53:16 — 5:4. Сутер — 6 (Хьюз, Миллер), 55:43 — 6:4. Хьюз — 10 (п.в.), 59:47 — 7:4.
Вратари: Демко — Блэквуд.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 26 (5+11+10) — 25 (5+9+11).
Наши: Задоров (16.41/0/-2), Кузьменко (15.29/3/-2), Михеев (13.55/1/-1) — Охотюк (10.27/1/-1).
24 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18875 зрителей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|32
|23
|9
|47
|2
|Айлендерс
|33
|16
|17
|41
|3
|Филадельфия
|33
|18
|15
|40
|4
|Вашингтон
|31
|17
|14
|39
|5
|Каролина
|34
|17
|17
|38
|6
|Нью-Джерси
|32
|17
|15
|36
|7
|Питтсбург
|32
|15
|17
|34
|8
|Коламбус
|35
|11
|24
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|32
|19
|13
|44
|2
|Торонто
|31
|17
|14
|40
|3
|Флорида
|33
|19
|14
|40
|4
|Тампа-Бэй
|35
|17
|18
|39
|5
|Детройт
|34
|16
|18
|36
|6
|Монреаль
|33
|15
|18
|35
|7
|Баффало
|35
|14
|21
|32
|8
|Оттава
|29
|12
|17
|24
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|32
|20
|12
|44
|2
|Колорадо
|34
|21
|13
|44
|3
|Виннипег
|32
|20
|12
|43
|4
|Нэшвилл
|34
|19
|15
|38
|5
|Аризона
|33
|17
|16
|36
|6
|Сент-Луис
|33
|17
|16
|35
|7
|Миннесота
|32
|15
|17
|34
|8
|Чикаго
|33
|10
|23
|21
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|35
|23
|12
|49
|2
|Вегас
|35
|21
|14
|47
|3
|Лос-Анджелес
|30
|19
|11
|42
|4
|Калгари
|34
|14
|20
|33
|5
|Сиэтл
|35
|12
|23
|33
|6
|Эдмонтон
|31
|15
|16
|31
|7
|Анахайм
|33
|12
|21
|24
|8
|Сан-Хосе
|34
|9
|25
|21
|24.12
|03:00
|
Оттава – Питтсбург
|5 : 4 ОТ
|24.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|3 : 2
|24.12
|03:00
|
Вашингтон – Тампа-Бэй
|1 : 2 Б
|24.12
|03:00
|
Коламбус – Торонто
|1 : 4
|24.12
|03:00
|
Миннесота – Бостон
|3 : 2
|24.12
|03:30
|
Рейнджерс – Баффало
|4 : 3 ОТ
|24.12
|03:30
|
Каролина – Айлендерс
|4 : 5
|24.12
|04:00
|
Сент-Луис – Чикаго
|7 : 5
|24.12
|04:00
|
Анахайм – Сиэтл
|2 : 3
|24.12
|05:00
|
Колорадо – Аризона
|4 : 1
|24.12
|06:00
|
Лос-Анджелес – Калгари
|5 : 3
|24.12
|06:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|7 : 4
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|34
|57
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|34
|54
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|35
|47
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|30
|28
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|35
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|34
|23
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93