«Ванкувер» обыграл «Сан-Хосе», Михеев забросил шайбу и сделал три голевых передачи
«Ванкувер» обыграл «Сан-Хосе» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.
В составе «Кэнакс» дублем отличился Бо Хорват, по одной шайбе у Элиаса Петтерсона, Куинна Хьюза, Брока Бесера и Ильи Михеева. Михеев также сделал 3 голевых передачи.
У «Сан-Хосе» оба гола на счету Тимо Майера.
«Ванкувер» одержал третью победу подряд и занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 35 очками в 34 матчах. «Сан-Хосе» идет на 14-й строчке с 28 очками в 36 играх.
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«Ванкувер» — «Сан-Хосе» — 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Голы: Хорват — 24 (Михеев, Бесер), 4:26 — 1:0. Петтерссон — 17 (Педерсон, Шенн), 16:03 — 2:0. Майер — 19 (бол., Кутюр, Карлссон), 19:09 — 2:1. Михеев — 12 (Кузьменко, Майерс), 24:36 — 3:1. Хьюз — 1 (Михеев, Хорват), 26:16 — 4:1. Хорват — 25 (Бесер), 52:11 — 5:1. Майер — 20 (Карлссон), 54:33 — 5:2. Бесер — 6 (Хорват, Михеев), 57:32 — 6:2.
Вратари: Мартин — Раймер.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 25 (10+7+8) — 26 (9+6+11).
Наши: Кузьменко (15.47/0/+2), Михеев (15.31/3/+5) — Барабанов (20.00/3/0), Свечников (9.21/0/0).
28 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18875 зрителей.
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Оттава – Бостон
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Рейнджерс – Вашингтон
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Айлендерс – Питтсбург
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Виннипег – Миннесота
|1 : 4
|28.12
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Нэшвилл – Даллас
|2 : 3
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Аризона – Колорадо
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Калгари – Эдмонтон
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Ванкувер – Сан-Хосе
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|О
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|67
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|31
|
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|КН
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