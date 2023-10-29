«Ванкувер» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» дома в овертайме проиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

За команду из Нью-Йорка забили Артемий Панарин, Адам Фокс, Мика Зибанеджад и К'Андре Миллер. У «Кэнакс» отличились Джей Ти Миллер, Тайлер Майерс и Карсон Суси.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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