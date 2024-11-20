«Ванкувер» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» в гостях обыграли «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Голами за «Рейнджерс» отметились Мика Зибанеджад, Уилл Кайлли, Каапо Какко и Крис Крайдер.

За «Кэнакс» шайбы забросили Куинн Хьюз, Кифер Шервуд и Конор Гарланд.

«Рейнджерс» набрали 25 очков и занимают 4-е место в Восточной конференции. «Ванкувер» с 21 очком расположился на 8-й строчке «Запада».