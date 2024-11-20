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Сегодня, 08:43

«Рейнджерс» в гостях одержали победу над «Ванкувером», Шестеркин сделал 21 сэйв

Даниил Аршавский
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«Рейнджерс» на выезде победили «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Авторами голов победителей стали Мика Зибанеджад, Уилл Кайлли, Каапо Какко и Крис Крайдер. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 21 из 24 бросков соперников по своим воротам.

За «Кэнакс» отличились Куинн Хьюз, Кифер Шервуд и Конор Гарланд.

«Рейнджерс» с 25 очками расположились на 4-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Ванкувер» набрал 21 очко и занимает 8-е место на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Рейнджерс» — 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)

Голы: Хьюз — 4 (Гронек, Петтерссон), 0:34 — 1:0. Зибанежад — 4 (Миллер, Фокс), 2:31 — 1:1. Куилль — 6 (Какко, Фокс), 14:38 — 1:2. Шервуд — 5 (Петтерссон, Суси), 17:39 — 2:2. Какко — 3 (Куилль, Бродзински), 28:45 — 2:3. Гарлэнд — 5 (Джошуа, Сутер), 33:02 — 3:3. Крайдер — 9 (Смит, Зибанежад), 50:43 — 3:4.

Вратари: Шилов (58:17 — 59:13, 59:21) — Шестеркин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (9+8+7) — 33 (15+10+8).

Наши: — - Панарин (18.30/3/-1).

20 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 18 13 5 27
2 Каролина 17 13 4 26
3 Нью-Джерси 21 12 9 26
4 Рейнджерс 17 12 5 25
5 Айлендерс 19 7 12 19
6 Филадельфия 19 8 11 18
7 Питтсбург 21 7 14 18
8 Коламбус 18 7 11 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 19 12 7 25
2 Торонто 19 11 8 24
3 Тампа-Бэй 17 10 7 21
4 Бостон 20 8 12 19
5 Оттава 18 8 10 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 18 7 11 16
8 Монреаль 19 7 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 19 16 3 32
2 Миннесота 18 12 6 27
3 Даллас 17 11 6 22
4 Колорадо 19 10 9 20
5 Юта 18 7 11 17
6 Сент-Луис 20 8 12 17
7 Нэшвилл 19 6 13 15
8 Чикаго 19 6 13 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 11 7 24
2 Лос-Анджелес 19 10 9 23
3 Калгари 19 10 9 23
4 Эдмонтон 20 10 10 22
5 Ванкувер 18 9 9 21
6 Сиэтл 19 9 10 19
7 Анахайм 18 8 10 18
8 Сан-Хосе 20 6 14 16
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Питтсбург – Тампа-Бэй
 2 : 3 ОТ
20.11 03:00
Оттава – Эдмонтон
 2 : 5
20.11 04:00
Сент-Луис – Миннесота
 2 : 4
20.11 04:00
Виннипег – Флорида
 6 : 3
20.11 04:30
Чикаго – Анахайм
 2 : 3
20.11 05:00
Калгари – Айлендерс
2 : 1 Б
20.11 06:00
Ванкувер – Рейнджерс
3 : 4
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