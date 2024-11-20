«Рейнджерс» в гостях одержали победу над «Ванкувером», Шестеркин сделал 21 сэйв
«Рейнджерс» на выезде победили «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
Авторами голов победителей стали Мика Зибанеджад, Уилл Кайлли, Каапо Какко и Крис Крайдер. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 21 из 24 бросков соперников по своим воротам.
За «Кэнакс» отличились Куинн Хьюз, Кифер Шервуд и Конор Гарланд.
«Рейнджерс» с 25 очками расположились на 4-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Ванкувер» набрал 21 очко и занимает 8-е место на «Западе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Рейнджерс» — 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)
Голы: Хьюз — 4 (Гронек, Петтерссон), 0:34 — 1:0. Зибанежад — 4 (Миллер, Фокс), 2:31 — 1:1. Куилль — 6 (Какко, Фокс), 14:38 — 1:2. Шервуд — 5 (Петтерссон, Суси), 17:39 — 2:2. Какко — 3 (Куилль, Бродзински), 28:45 — 2:3. Гарлэнд — 5 (Джошуа, Сутер), 33:02 — 3:3. Крайдер — 9 (Смит, Зибанежад), 50:43 — 3:4.
Вратари: Шилов (58:17 — 59:13, 59:21) — Шестеркин.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 24 (9+8+7) — 33 (15+10+8).
Наши: — - Панарин (18.30/3/-1).
20 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|17
|13
|4
|26
|3
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|4
|Рейнджерс
|17
|12
|5
|25
|5
|Айлендерс
|19
|7
|12
|19
|6
|Филадельфия
|19
|8
|11
|18
|7
|Питтсбург
|21
|7
|14
|18
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|19
|12
|7
|25
|2
|Торонто
|19
|11
|8
|24
|3
|Тампа-Бэй
|17
|10
|7
|21
|4
|Бостон
|20
|8
|12
|19
|5
|Оттава
|18
|8
|10
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Детройт
|18
|7
|11
|16
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|19
|16
|3
|32
|2
|Миннесота
|18
|12
|6
|27
|3
|Даллас
|17
|11
|6
|22
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|20
|8
|12
|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Калгари
|19
|10
|9
|23
|4
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|22
|5
|Ванкувер
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|18
|8
|10
|18
|8
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|16
|20.11
|03:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|2 : 3 ОТ
|20.11
|03:00
|
Оттава – Эдмонтон
|2 : 5
|20.11
|04:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|2 : 4
|20.11
|04:00
|
Виннипег – Флорида
|6 : 3
|20.11
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|2 : 3
|20.11
|05:00
|
Калгари – Айлендерс
|2 : 1 Б
|20.11
|06:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
|3 : 4