«Ванкувер» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 20 ноября

«Ванкувер» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 20 ноября. Игра пройдет в Ванкувере на «Роджерс-арене» и начнется в 6.00 по московскому времени.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире матчи североамериканской лиги появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Следите за ключевыми событиями игры «Ванкувер» — «Рейнджерс» в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Кэнакс» сыграли 17 матчей и набрали 21 очко, в последнем из них канадская команда уступила «Нэшвиллу» (3:5). У «Рейнджерс» — 16 матчей и 23 очка, в предыдущей игре ньюйоркцы победили «Сиэтл» (2:0).